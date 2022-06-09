На Київщині підрядника привласнив понад ₴700 тис. під час реконструкції приміщення

На Київщині судитимуть підрядника, який привласнив понад 700 тис грн під час реконструкції приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги

Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами привласнення чужого майна, використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, знаючи про те, що приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги не потребує проведення будівельних робіт, погодився провести його реконструкцію та уклав відповідний договір з однією із селищних рад Київської області. У подальшому він вніс до актів виконаних робіт відомості про начебто виконані роботи на вказаному об’єкті. На підставі цих документів на рахунок очолюваного ним підприємства перераховано майже 700 тис грн.

Вказані кошти, одержані злочинним шляхом, він привласнив та витратив на особисті потреби і господарську діяльність свого підприємства.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура