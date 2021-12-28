На Луганщині затримали киянина, який намагався вивезти зброю з району ООС

З прифронтової Луганщини на мирну територію 34-річний киянин намагався вивезти снайперські гвинтівки, пістолет і ножі

Набої калібру 9 мм та калібру 7,62 мм до снайперської гвинтівки, пістолет Макарова та два ножі – все це намагався . Смертоносні предмети вилучені правоохоронцями, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.

Цілодобово правоохоронці несуть службу на блокпостах з метою недопущення витоку зброї, вибухівки та боєприпасів із зони проведення операції об’єднаних сил до мирних регіонів держави.

Так, вчора, 27 грудня, на блокпосту в районі м. Сватове оперативники Управління карного розшуку та сватівської поліції спільно з колегами з СБУ, ЗСУ та батальйону «Міротворець» для перевірки документів зупинили автомобіль «Renault Lodgy» під керуванням 34-річного киянина.

Під час огляду в салоні автомобіля було виявлено та вилучено пістолет Макарова, 41 набій калібру 9 мм та два ножі, а у запасному колесі виявили заховані 880 набоїв калібру 7,62 мм до снайперської гвинтівки.

Вилучене спрямовано на дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) в рамках якого під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться досудове слідство. // Depo.Донбас