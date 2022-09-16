На Львівщині затримали двох зловмисників, які побили жителя Вінниці та пошкодили його автомобіль

За скоєне затриманим загрожує покарання – до чотирьох років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, 15 вересня, близько 07.20, двоє мешканців селища Рудне віком 32 і 52 роки вчинили хуліганські дії у селі Грушів Яворівського району. Зловмисники під час конфлікту із 46-річним жителем Вінниці нанесли йому тілесні ушкодження та пошкодили його автомобіль «Mercedes Sprinter».

Поліцейські затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області