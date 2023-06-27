На Одещині на підпільному виробництві «брендових» парфумів викрито 11 учасників злочинної групи

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру організатору та 10 учасникам злочинної групи за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані на території регіону налагодили незаконне масове виробництво контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів та поліграфічної пакувальної продукції до неї.

Для підпільного виробництва організатор орендував та обладнав кілька приміщень в Одесі. Кожен учасник групи виконував певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту.

Парфумерію ділки реалізовували на території Одещини та в інших регіонах України через спеціально створений телеграм-канал і одну із кур’єрських служб доставки. Також оптова та роздрібна реалізація парфумів здійснювалась з торгових точок на промринку «7-й кілометр».

Під час обшуків вилучено понад 50 тис флаконів загальним об’ємом 2 тис літрів, а також ящики готової контрафактної парфумерії, обладнання для її виготовлення, пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів, на загальну суму понад 69 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури