На Рівненщині під час обшуків поліцейські вилучили понад 300 одиниць обладнання для видобутку бурштину

Правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків у житлових будинках зловмисників з прилеглими до них господарськими та підвальними приміщеннями, а також транспортних засобів фігурантів, серед яких кримінальний авторитет «Дядя Федір».

Оперативниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській області було встановлено групу осіб, які здійснювали діяльність у сфері незаконного придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами.

Вчора, 12 листопада, працівниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Сарненської місцевої прокуратури із залученням працівників оперативного штабу з метою документування протиправної діяльності цих осіб провели шістнадцять санкціонованих обшуків в Сарненському районі та у місті Дубно.

Під час обшуків виявлено та вилучено 14 мотопомп кустарного виробництва, 174 пожежних рукави, установку для гідророзмиву, 133 металевих тички, 8 тримачів, 8 шрайберів з металевою противагою, 12 металевих противаг, 17 металевих шрайберів, 31 водозабірний шланг, 63 підсаки, 7 тракторів, 8 вантажних автомобілів та дробильно-сортувальну установку.

Крім цього, за місцем проживання кримінального авторитету «Дяді Федора» було вилучено 4 одиниці зброї, патрони різного калібру, а також документацію до обладнання для видобутку «сонячного» каміння, яке вже раніше в ході обшуків було вилучено працівниками УСР в Рівненській області.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкціоновані обшуки проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 КК України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

За матеріалами УСР в Рівненській області