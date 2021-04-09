На столичному Лісовому масиві правоохоронці затримали грабіжника

Зловмисник побив перехожу та скориставшись її безпорадним станом, забрав сумку з особистими речами. Затриманому повідомлено про підозру та наразі він під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Червоноткацькій. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов, упродовж години патрульні поліцейські за прикметами розшукали та затримали особу, підозрювану у вчиненні злочину:

«20 – річна потерпіла розповіла, що неподалік торгового центру до неї підійшов молодик та почав вимагати віддати телефон. Після того як дівчина відмовила, чоловік декілька разів вдарив її по голові, забрав її сумку та втік. 29-річного уродженця Київщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік місця скоєння правопорушення».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва