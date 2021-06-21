На Сумщині під час спільного розпиття алкоголю менший брат виявися сильнішим і задушив старшого

Подія сталася позавчора, близько 18 години, у селі Соснівка, що на Конотопщині. До поліції надійшло повідомлення від 58-річної місцевої жительки про виявлення напівобгорілого тіла свого сина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна группа на чолі з керівництвом відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку, слідчі та інші співробітники нашого відділу поліції оперативно встановили перебіг подій того дня, — розповідає начальник Конотопського районного відділу поліції Сергій Забозлаєв. — Виявилося, що під час спільного розпиття алкоголю, між 37-річним чоловіком та його 33-річним братом виник конфлікт. Чоловіки почали душити один одного. Менший брат виявися сильнішим і задушив старшого. Після чого облив його горючою речовиною, підпалив та почав копати яму, аби приховати сліди свого злочину. Та завершити задумане зловмиснику не вдалося, оскільки в той час додому повернулася їхня мати, яка й викликала поліцію. А чоловік, аби уникнути покарання, втік з місця події».

На пошуки зловмисника, всіх працівників Конотопського районного відділу поліції було піднято по сигналу «Тривога». Та вже через кілька годин злагоджених оперативно-розшукових заходів його було знайдено.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюються обставини і причини смерті потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області