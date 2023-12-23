На Сумщині до 10 років позбавлення волі загрожує ґвалтівнику двох жінок

Охтирською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за зґвалтування двох жінок, незаконне проникнення до житла та присвоєння повноважень службової особи.

Як вже повідомлялось раніше, 4 листопада 2023 року в нічний час обвинувачений через пошкоджене вікно заліз до приватного будинку в м. Тростянець, де, застосовуючи насильство та наносячи удари, зґвалтував 72-річну жінку. Співробітники поліції оперативно встановили особу нападника та затримали його. У ході слідства також було встановлено, що затриманий причетний іще до одного зґвалтування, яке сталось за декілька днів до цього. Тоді він у нічний час постукав у двері приватного будинку, представившись правоохоронцем, вимагав, щоб його впустили. Після відмови вибив вікно, заліз у будинок та зґвалтував 52-річну жінку.

До цього обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та розбою. Більше 10 років чоловік провів у місцях несвободи.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) ч.1 ст.162 (незаконне проникненні до житла), ч. 1 ст. 353 КК (самовільне присвоєння владних повноважень) КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура