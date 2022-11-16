На Сумщині викрили трьох осіб, які замовили підроблені документи та використали їх для отримання дозволу на виїзд за кордон

Слідчими відділення поліції № 1 (м. Білопілля) за матеріалами Управління міграційної поліції, відділу кримінального аналізу ГУНП за сприяння Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під процесуальним керівництвом Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом молодим чоловікам, які замовили підроблені документи та використали їх з метою отримання дозволу для виїзду за кордон (ч. 5 ст. 27/ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України). Наймолодший із них відповідатиме ще й за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

У ході слідства встановлено, що 24-річний житель Сумського району в мережі Інтернет знайшов оголошення про надання послуг з допомоги виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Після оплати послуг він отримав пакет документів про його нібито навчання у одному з університетів Сінгапура. Використавши підроблені документи, він отримав відстрочку від мобілізації та дозвіл на виїзд за кордон для нібито здобування вищої освіти.

Про вказану незаконну схему виїзду за кордон для осіб призовного віку та свій досвід він розповів двом своїм 25-річним знайомим та поділився з ними контактами особи, яка виготовила йому пакет підроблених документів. Його товариші також замовили собі аналогічні документи, які використали для отримання дозволу на виїзд за кордон.

Скористатись підробленими документами та виїхати за межі України чоловіки так і не встигли, оскільки їх викрили правоохоронці. Стосовно особи, яка готувала підроблені документи, триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області