На Винничине проверяют причастность полицейского начальника к конопляной ферме

В полиции Винничины взялись выяснять, действительно ли найденная 18 февраля на территории Барской громады теплица с коноплей принадлежит местному начальнику полиции охраны. Материалы переданы в управление внутренней безопасности.

История с теплицей выглядит немного курьезно. Дело в том, что сотрудники управления ГФС и СБУ отыскали в помещении бывшей фермы склад с левым спиртом. Но бочки оказались не главной изюминкой. Там кто-то тщательно ухаживал за посаженными растениями конопли элитных сортов.

Были созданы специальные климатические условия, чтобы растения росли интенсивней.

Затем на одном из телеграм-каналов появилась информация, что «первым» из местных правоохранителей прибыл в теплицу тамошний начальник полиции охраны, которого чрезвычайно расстроила операция «смежников».

Вскоре в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области заявили, что полицейские во время проведения санкционированных обысков задокументировали факт выращивания конопли в помещении теплицы. На тот момент причастные к правонарушению лица установлены не были. Мероприятия проводились совместно с фискальной службой и прокуратурой области.

Впоследствии полицейские получили информацию, что помещение, в котором выращивали коноплю, принадлежит работнику местной полиции охраны.

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Эта информация по указанию начальника областного главка предоставлена ​​для проверки управлению собственной безопасности.

Действиям полицейского будет дана правовая оценка. В случае подтверждения информации о причастности его к противоправным действиям – он будет уволен из рядов полиции, а собранные материалы переданы в ГБР. // real-vin.com