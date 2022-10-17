На Вінниччині судитимуть членів ОЗГ, які незаконно виготовляли та збували амфетамін

За процесуального керівництва групи прокурорів Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та передано до суду обвинувальний акт стосовно організатора і двох членів організованої групи, які незаконно виготовляли, зберігали з метою збуту та збували психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Крім того організатор злочинної групи обвинувачується у вчиненні незаконного придбання і зберігання обладнання та прекурсору з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, а також в організації та утриманні місця для незаконного вживання і виготовлення психотропної речовини (ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачені упродовж травня – червня 2022 року здійснювали незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території м. Вінниці психотропної речовини – амфетаміну, однак вимушено припинили свою злочинну діяльність, оскільки були викриті працівниками правоохоронного органу.

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні, яке використовувалося обвинуваченими для своєї злочинної діяльності, виявлені й вилучені виготовлена психотропна речовина – амфетамін, обладнання та інгредієнти для її виготовлення. Підозрювані затримані безпосередньо під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури