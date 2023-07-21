На Вінниччині викрили столичну сутенерку, яка вербувала жінок для зайняття проституцією

27-річна киянка втягувала у проституцію громадянок, які опинились у складних життєвих обставинах або скрутному матеріальному становищі. Мережа злочинного бізнесу діяла у декількох регіонах країни.

За словами начальника Управління міграційної поліції обласного главку Кирила Доценка, поліцейські встановили, що зловмисниця також підшукувала дівчат, які працювали диспетчерами у так званому call-центрі. Вони знаходили клієнтів через оголошення у месенджерах, відповідали на їхні дзвінки та допомагали організовувати зустрічі на орендованих квартирах.

Правоохоронці з’ясували, що вартість послуг становила 2000 гривень за годину. Бізнес, який організувала сутенерка з помічницями на п’яти жінках віком від 22 до 41 років, приносив до мільйона місячного прибутку. Гроші ділили навпіл.

Оперативники управління міграційної поліції Вінниччини спільно зі слідчими слідчого управління обласного главку провели санкціоновані обшуки у м. Київ, в приміщенні, де приймали замовлення від клієнтів, та в орендованих квартирах Вінниці. У результаті вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, гроші та інші речові докази, які підтверджують причетність фігуранток до вчинення злочину.

Організаторці слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вже повідомили про підозру у сутенерстві (ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України), за що їй загрожує до 7 років ув’язнення. Також правоохоронці проводять розслідування стосовно інших осіб, які допомагали в організації сутенерства.

Відділ комунікації поліції Вінницької області