На Закарпатті директорку одного з підприємств підозрюють у вчиненні двох службових злочинів

Вчора, 2 червня, слідчі поліції Виноградова, за процесуального керівництва прокуратури та оперативного супроводу СБУ, повідомили про підозру у вчиненні двох службових злочинів 32-річній жительці Мукачівського району. Жінка являється директором товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на будівельних роботах.

Саме це підприємство заключило договір з органом місцевого самоврядування , відповідно до якого фірма зобов’язувалася виконати капітальний ремонт дороги у одному з населених пунктів неподалік Виноградова.

При перевірці документації та фактичних робіт було виявлено, що жінка вносила до документів неправдиві відомості та штучно завищувала об’єми та вартість використаних матеріалів і виконаних робіт. Усю виготовлену документацію службовиця підписувала та затверджувала печаткою підприємства, яким керує. Після цього вона надавала папери на погодження до місцевого органу самоврядування та отримувала розрахунок з місцевого та державного бюджетів.

Наразі відомо, що в результаті цієї незаконної схеми зловмисниця завдала державі збитків на суму понад 1 мільйон 229 тисяч гривень, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Такі дії фігурантки слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене у особливо великих розмірах.

За скоєне підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області