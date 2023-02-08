На Закарпатті двоє директорів держустанови у різний час своїм нанесли державі збитків більш ніж на ₴58 мільйонів

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області викрили причетних до незаконної розчистки русла річки Тиса неподалік автодороги Хуст-Крива Хустського району. Такими діями зловмисники нанесли державі збитків на суму понад 58 мільйонів гривень. Щодо одного з причетних до злочину вже є вирок суду, двом іншим повідомлено про підозру

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань встановили обставини незаконної співпраці всіх причетних до нанесення державі збитків на суму понад 58 мільйонів гривень.

Двоє чоловіків, будучи керівниками державної установи у різний час, співпрацювали з фізичною особою-підприємцем. Хустський районний суд вже визнав останнього винним у вчиненні злочину, відповідно до ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України, тобто Порушення встановлених правил використання надр, видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Тепер поліція зібрала достатньо доказів для повідомлення про підозру особам, які через службову недбалість допустили вчинення такого злочину.

Першим підозрюваним є 57-річний мешканець Виноградова, який займав посаду керівника організації з жовтня 2017 року по серпень 2020-го. Чоловік не перевірив надані йому документи про підприємство та уклав договори про надання послуг з розчистки річки Тиса неподалік автодороги Хуст-Крива Хустського району. Це призвело до незаконного видобутку корисних копалин, а саме піщано-гравійної суміші об’ємом 64216 метрів кубічних. Загалом це спричинило збитків державним інтересам у сумі 40,5 мільйонів гривень.

2020-го року до виконання обов’язків директора цієї ж державної установи приступив 51-річний Виноградівець, який так само знехтував перевіркою документів та підписав всі необхідні договори для продовження робіт. За півроку роботи на посаді своїми діями фігурант наніс державі збитків у сумі більш як 17,5 мільйонів гривень, сприявши незаконному видобутку піщано-гравійних сумішей об’ємом 20904 метрів кубічних.

Обом колишнім керівникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Такі дії караються позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області