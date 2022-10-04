На Закарпатті підприємицю підозрюють у незаконному видобутку піщано-гравійної суміші

На Закарпатті поліцейські, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили про підозру у незаконному видобутку піщано-гравійної суміші підприємиці з Тячівського району.

У ході досудового розслідування слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів встановили, що 37-річна підприємиця у 2016 році отримала дозвіл на розчистку русла річки Тиса біля села Руське Поле Тячівського району. Відповідно до погодженого фахівцями водного господарства проєкту, працівники фірми, якою керує фігурантка, мали провести розчистку русла річки з метою збільшення пропускної спроможності водойми в період підняття рівня води.

Однак, фактично, крім очисних робіт було проведено й видобуток корисних копалин. Такими незаконними діями, в період з 2016 по 2019 рік, фігурантка видобула та продала третім особам корисні копалини загальнодержавного значення (йдеться про піщано-гравійну суміш) об’ємом близько 6 тисяч метрів кубічних.

У результаті – державі було завдано збитків на суму понад 4 млн 50 тисяч гривень.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. В рамках цієї справи правоохоронці продовжують роботу для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

За такі дії законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області