На Житомирщині поліцейські вилучили у водія-учасника ДТП гранату

Увечері 9 грудня до Новоград-Волинського райвідділу поліції надійшло повідомлення про ДТП у с. Болярці. Унаслідок зіткнення з електроопорою травми отримав пасажир автомобіля. А під час з’ясування обставин дорожньої пригоди поліцейські виявили, що водій має при собі предмет, схожий на гранату. Боєприпас вилучили вибухотехніки поліції, а слідчі розпочали розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:45 на вул. Лісовій села Болярки. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля «Opel Vectra», 49-річний місцевий житель, допустив зіткнення з бетонною опорою.

У результаті ДТП пасажир транспортного засобу, 64-річний односелець водія, отримав травми та був ушпиталений до Новоград-Волинської райлікарні.

На місці події працювали інспектори сектору реагування та слідчо-оперативна група поліції. Під час документування обставин правопорушення поліцейські звернули увагу, що у водія в кишені знаходиться предмет, схожий на бойову гранату. Чоловік визнав, що має при собі небезпечний предмет. Відтак боєприпас РГД-5 з підривачем вилучили працівники вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що з 49 років свого життя він половину провів у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів та завдання тілесних ушкоджень.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках розпочатих досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області