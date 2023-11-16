Наркобізнес у столичному СІЗО: повідомлено про підозру членам злочинної групи на чолі зі «смотрящим»

Учасники схеми налагодили постачання канабісу та метадону до Київського слідчого ізолятора. Їм інкримінують декілька статтей Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативним відділом Київського слідчого ізолятору та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили та затримали групу осіб, які налагодили злочинну схему збуту наркотиків на територію Київського слідчого ізолятора.

Поліцейські встановили, що киянин, 1983 року народження, відбуваючи покарання за низку майнових злочинів, організував наркотрафік до пенітенціарної установи. Чоловік позиціонував себе так званим «смотрящим» та залучив до злочинного плану ще одного ув’язненого та трьох знайомих, які раніше відбували покарання за тяжкі злочини, такі як розбійний напад, вимагання та крадіжки.

Згідно до розподілених ролей, фігуранти які перебували на волі отримували вказівки від організатора щодо кількості і видів наркотичних засобів та надалі передавали їх до ізолятора, перекидаючи через паркан. Далі на території СІЗО пакунки з канабісом та метадоном підбирав один з учасників угруповання і за вказівкою лідера розповсюджував серед арештантів.

Наприкінці травня поліцейські спільно з працівниками СІЗО затримали одного з постачальників одразу після перекидання на територію ізолятора чергового пакунку. Тоді йому, організатору та ще одному учасникові – арештанту – повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В ході подальших слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази стосовно інших членів угруповання. Тож на підставі викритих нових фактів організатору та чотирьом його спільникам оголосили підозри.

Їх дії залежно від ролей та участі у злочинній діяльності кваліфіковані:

ч. 2 ст. 255-1 – встановлення або поширення злочинного впливу в слідчих ізоляторах,

ч. 2 та 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,

ч. 3 та 4 ст. 321 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів Кримінального кодексу України.

Чотирьом учасникам злочинної групи може загрожувати від 5-ти до 12-років позбавлення волі, а так званому «смотрящему» – до 15-ти.

Відділ комунікації поліції Києва