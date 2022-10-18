Оперативники затримали двох мешканців Закарпаття, які вирощували коноплі на замаскованій земельній ділянці у лісі

Двоє жителів Берегівського району облаштували посів конопель у важкодоступній частині лісу, поблизу запливу річки Тиса. Вони розчистили земельну ділянку, розміром близько гектара, яку обладнали всім необхідним для ефективного культивування конопель. За наявною інформацією, зловмисники планували переробити коноплі у канабіс для подальшого збуту на території Угорщини.

Злочинну діяльність фігурантів припинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НПУ спільно з працівниками управління Служби безпеки України та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Встановлено, що організували наркобізнес двоє мешканців Закарпаття, 1991 та 1996 років народження. Спільники облаштували наркоплантацію на території Берегівського району, у важкодоступній частині лісового масиву, поблизу запливу річки Тиса. Її розмір складав близько одного гектара, а дістатися її можна було лише на спецтранспорті або на катері.

Фігуранти обладнали земельну ділянку всім необхідними для культивування нарковмісних рослин. Вони вирощували коноплі елітних сортів, насіння яких заздалегідь придбали через Інтернет. Крім того, територію наркоплантації чоловіки обладнали камерами, через які вели цілодобове спостереження за посівом.

За наявною інформацією, фігуранти планували переробити коноплі у наркотичний засіб «канабіс» для подальшого збуту на території Угорщини.

Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу «Альфа» затримали фігурантів, коли вони саме приплили на човні обробляти посів. Під час слідчих дій на території земельної ділянки правоохоронці вилучили кущі рослин конопель різних розмірів, обладнання для культивування та насіння рослин конопель, тепловізор, рацію, сервер, три одиниці зброї з набоями, гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, вилучено три автомобілі, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності. Вилучені речові докази скеровано на проведення експертних досліджень.

За попередньою інформацією, у разі збуту виготовленого з конопель наркотику фігуранти могли отримати близько 18 мільйонів гривень прибутку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями й Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 14 – готування до кримінального правопорушення;

– ч. 2 ст. 305 – контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у великих розмірах;

– ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

– ч. 2 ст. 310 – посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Ужгородський міжрайонний суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують проводити комплекс оперативних заходів щодо встановлення можливих спільників затриманих.

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