Підозру отримала соратниця «Гобліна»-Аксьонова, яка вербує кримських школярів до російської «Юнармії»

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської – «заступниці» очільника окупаційного «уряду Криму».

Перебуваючи на «посаді», вона виконує вказівку кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації «Юнармія».

У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України.

Також російські інструктори навчають «юнармійців» тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави.

За наявними даними, до кінця 2024 року до рядів «Юнармії» загарбники планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

Щоб виконати «рознарядку» москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора.

У разі відмови з боку батьків – очільники навчальних закладів та викладачі погрожують «зверненням» до каральних органів росії на території півострова.

За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників.

Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим «міністерством праці та соцполітики».

Крім того, фігурантка публічно підтримує збройну агресію рф проти України та «героїзує» російських окупантів. Для цього неодноразово брала участь у «відкритті меморіальних дошок» загиблим рашистам на території українського півострова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романовській про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.

Служба безпеки України