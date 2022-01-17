Поліція Полтави затримала зловмисника, причетного до розбійного нападу на місцевого жителя

Подія сталася 25-го грудня 2021 року, близько 5-ї ранку, біля одного із нічних розважальних закладів Полтави. Поліція одразу розпочала розслідування.

До Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від медичних працівників, що місцевому чоловікові, 1985 року народження, невідомий заподіяв тілесні ушкодження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила обставини вчинення злочину. З’ясувалось, що біля нічного розважального закладу на його відвідувачів очікував незнайомець. Зловмисник обрав жертву, яка вийшла із закладу в стані сп’яніння, завдав людині тілесні ушкодження та відібрав у неї особисті речі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, одразу розпочате досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до даного правопорушення причетний місцевий мешканець, 1992 року народження. Виявилось, що фігурант вже мав проблеми із законом за вчинення корисливих злочинів. У тому числі й за скоєння крадіжок особистих речей у громадян.

Іван Ващенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського райуправління, сказав: «Наразі фігуранту повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Тривають слідчі дії».

Шановні полтавці!

Як засвідчує наведений вище приклад, зловмисники можуть скористатися станом сп’яніння громадян та викрасти їх особисті речі або вчинити відносно них більш тяжкі правопорушення. Тож поліція міста рекомендує бути пильними та обережними під час проведення дозвілля. Не зловживайте спиртними та не втрачайте контроль над своєю поведінкою. Бережіть себе та своє здоров’я. А в разі потрапляння в біду одразу телефонуйте за допомогою до поліції на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини