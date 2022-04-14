Поліція припинила роботу інтернет-магазину зі збуту наркотиків із мільйонними оборотами

Про значні обсяги незаконної діяльності онлайн-ресурсу свідчить асортимент і кількість наркотиків, які поліцейські вилучили під час санкціонованого обшуку. Їхня вартість за цінами «чорного ринку» становить понад три мільйони гривень.

Правоохоронці затримали наркоділка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах затриманому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Протиправні дії 43-річного чернівчанина викрили оперативники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області. Зокрема, поліцейські з’ясували, що через мобільний застосунок чоловік створив інтернет-магазин, що спеціалізувався на продажі різних наркотичних засобів і психотропних речовин.

Співробітники карного розшуку ГУНП і слідчі Чернівецького райуправління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціонований обшук вдома у порушника, за результатами якого вилучили: канабіс, шишки конопель, згортки з амфетаміном, «Ecstasy», кристали МДМА, та інші докази причетності до торгівлі наркотиками.

Усе вилучене поліцейські направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Співробітники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують всі обставини вказаного злочину та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до нього. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області