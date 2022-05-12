Понад ₴23 000 за «липову» вакцинацію від COVID-19 – на Буковині повідомлено про підозру лікарці

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру лікарці, яка підбурювала громадян до надання неправомірної вигоди медикам за видачу сертифікатів про вакцинацію без її реального проходження (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 369 КК України).

За даними слідства, лікарка обіцяла громадянам домовитись зі своїми колегами про видачу COVID-сертифікатів без фактичної вакцинації, у разі надання неправомірної вигоди у сумі 150 євро з особи.

Задокументовано, що за грошову винагороду у понад 23 тис. грн підозрювана видала документи п’яти громадянам, що підтверджують їх фіктивну вакцинацію.

Наразі правоохоронці встановлюють інших, причетних до вказаного злочину осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Чернівецька обласна прокуратура