Посадовця ДСНС затримали за системні хабарі за нереагування на порушення норм пожежної безпеки
Визначену посадовою особою суму неправомірної вигоди громадяни повинні були сплачувати щомісяця.
Викрили протиправну діяльність начальника одного із районних управлінь ДСНС оперативники управління стратегічних розслідувань в Вінницькій області Нацполіції разом із колегами-правоохоронцями. Вони встановили, що посадовець налагодив корупційну «схему» уникнення відповідальності за недотримання норм пожежної безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки.
В одного із місцевих мешканців керівник райуправління за «вирішення питання» вимагав 7 500 грн неправомірної вигоди щомісяця. Полковника служби цивільного захисту затримали після отримання другого «траншу» учора, 7 вересня. З місця затримання поліцейські вилучили 7 500 грн. Раніше було задокументовано отримання керівником районного управління ще 5 500 грн.
Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі четвертого відділу (із дислокацією у м. Вінниця) теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
За вимагання та отримання неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України