Правоохоронці Полтавщини вручили підозру посадовцю тергромади за використання фіктивного документа, а той напав на поліцейського

Голові однієї із селищних рад Кременчуцького району повідомлено про підозру у зловживанні та використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у використанні завідомо підробленого офіційного документа. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Він зазначив, що за даним фактом Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 364 та частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні вже проведено комплекс слідчих та оперативних дій, а також низку судових експертиз вилучених доказів.

Як уточнив Сергій Рекун, 23 травня, під час вручення підозри, фігурант кримінального провадження умисно заподіяв тілесне ушкодження поліцейському у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Довідково. Санкція частини 2 статті 364 КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8 500 до 17 000 гривень.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами СУ ГУНП)