Правоохоронці Полтавщини вручили підозру посадовцю тергромади за використання фіктивного документа, а той напав на поліцейського

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Голові однієї із селищних рад Кременчуцького району повідомлено про підозру у зловживанні та використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у використанні завідомо підробленого офіційного документа. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

правоохоронці полтавщини вручили підозру посадовій особі тергромади у зловживанні службовим становищем та використанні фіктивного документа

Він зазначив, що за даним фактом Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється  досудове розслідування за частиною 2 статті 364 та частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні вже проведено комплекс слідчих та оперативних дій, а також низку судових експертиз вилучених доказів.

Як уточнив Сергій Рекун, 23 травня, під час вручення підозри, фігурант кримінального провадження умисно заподіяв тілесне ушкодження поліцейському у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Довідково. Санкція частини 2 статті 364 КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8 500  до 17 000 гривень.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами СУ ГУНП)

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