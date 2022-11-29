Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині

У кримінальному провадженні, що перебуває під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області, керівником обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міської ради Харківської області, добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти.

Так, 4 липня її було призначено на посаду виконуючої обов’язки директора «Купянского регионального центра профессионального образования», що був створений представниками окупаційної адміністрації.

«Очільниця» видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою «владою».

У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ.

25 листопада правоохоронці викрили жінку. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура