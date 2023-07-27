Президента академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 га землі – УП

Служба безпеки провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через можливі махінації з землею.

Про це повідомляє УП, посилаючись на поінформовані джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, причиною обшуку є передача 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам.

Ця схема могла приносити учасникам схеми до $20 млн доларів прибутку на рік.

Повідомляється, що під час обшук в одному житловому приміщенні був присутній нардеп з “Батьківщини Андрій Пузійчук, вірогідно, з метою тиску на правоохоронні органи.

УП звернулась до Національної академії аграрних наук з проханням прокоментувати ситуацію, на час публікації там не відповіли.