Прокуратура вимагає примусової госпіталізації до психіатричного закладу чоловіка, який вбив знайомого

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За процесуального керівництва прокурорів Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який вчинив вбивство свого знайомого (ч. 1 ст. 115  України).

Слідством встановлено, що 35-річний чоловік, перебуваючи за місцем проживання потерпілого, у ході конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин наніс останньому численні удари кулаками й ногами по голові та тулубу, потім повалив його на землю та почав стискати руками шию, у результаті чого потерпілий помер.

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Ілюстративне фото

У кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів вини чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Однак результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення злочину він не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ними.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури

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