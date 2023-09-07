Прокуратура вимагає примусової госпіталізації до психіатричного закладу чоловіка, який вбив знайомого

За процесуального керівництва прокурорів Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який вчинив вбивство свого знайомого (ч. 1 ст. 115 України).

Слідством встановлено, що 35-річний чоловік, перебуваючи за місцем проживання потерпілого, у ході конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин наніс останньому численні удари кулаками й ногами по голові та тулубу, потім повалив його на землю та почав стискати руками шию, у результаті чого потерпілий помер.

У кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів вини чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Однак результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення злочину він не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ними.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури