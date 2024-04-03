Припинено діяльність злочинної групи, яка постачала наркотики до виправної колонії на Львівщині

Ораганізатора групи та трьох виконавців викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Дрогобицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури та Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 28-річний житель міста Борислав, який зараз відбуває покарання в одній з колоній на Львівщині, організував злочинну групу з метою придбання наркотичних засобів, постачання їх у виправний заклад та збуту засудженим.

До складу групи увійшли: один із засуджених, який також відбуває покарання в тій самій колонії, а також двоє чоловіків, які перебували «на волі». Зловмисники мали чітко розподілені ролі та обов’язки, «працювали» злагоджено, з дотриманням правил конспірації – приймли замовлення, постачали та збували засудженим таблетки, які містять наркотичні речовини, зокрема «бупренорфін».

Правоохоронці задокументували кілька фактів постачання та збуту нарковмісних таблеток на території виправного закладу. Були проведені санкціоновані обшуки, під час яких були виявилені та вилучені: засоби для фасування наркотичних речовин, засоби зв’язку, чорнові записи, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Організатору групи правоохоронці вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 – ч.3 ст.307 (Організація незаконного придбання, зберігання, та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області