Привласнення бюджетних коштів при будівництві амбулаторії в Богородчанському районі – підозрюють керівника технагляду

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в області за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник технагляду, за попередньою змовою із виконавцем робіт із будівництва амбулаторії сімейної медицини в одному з сіл Богородчаниського району, погодив офіційні документи із недостовірними даними про придбання медичного обладнання.

Внаслідок цього на банківський рахунок підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі понад 108 тис. грн.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура