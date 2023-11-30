Романтичне знайомство з іноземцем коштувало жительці Прикарпаття 607 тисяч

Останнім часом з’являється все більше інтернет-шахраїв, які грають на людських почуттях та емоціях, а їхні жертви розплачуються своїми грошима.

У таку аферу потрапила жителька Галицької тергромади. Вона розповіла правоохоронцям, що познайомилась в соціальній мережі з чоловіком, який проживає у Лондоні. Майже місяць аферист переписувався із заявницею. А опісля начебто надіслав жінці посилку із речами, дорогоцінними подарунками та грошовими коштами.

Пізніше з іноземного номера телефону до жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився агентом кур’єрської компанії та повідомив, що потрібно оплатити штраф за митний контроль за посилку.

Потерпіла жінка здійснила кілька платежів на суму майже 607 тисяч гривень.

Однак надіслану посилку заявниця так і не отримала.

Знайомство «онлайн»: як не стати жертвою злочину?

– не довіряйте заманливим пропозиціям знайомого з мережі;

– не вступайте в довірливу розмову, листування з невідомими особами в мережі;

– не довіряйте віртуальному залицяльнику який повідомляє, що купив вам подарунок, або ж дорогоцінні речі відправив в Україну. Однак, не може оплатити мито, аферист, як правило, пропонує заплатити за посилку;

– ігноруйте запити на листування від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте гроші;

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини