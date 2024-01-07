СБУ відкрила 7 кримінальних проваджень проти попів «кремлівського» патріархату

Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.

Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України відкрила щонайменше 7 кримінальних провадженьпроти священнослужителів проросійської УПЦ. Найбільше кримінальних проваджень відкрили через колабораційну діяльність.

Про це ідеться на сайті Опендатабот.

В усіх випадках увагу правоохоронців привернули релігійні служителі московської церкви, що пропагували війну та були колаборантами.

Найбільше кримінальних справ — п’ять — було відкрито через колабораційну діяльність, стаття 111-1 ККУ. Через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду війни відкрито по одній справі.