Сексуальне насильство та виготовлення порнографії за участі 8-річного сина – повідомлено про підозру мешканці м. Кам’янське

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці м. Кам’янське за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії (ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власного 8-річного сина.

Свої неправомірні дії вона фіксувала на мобільний телефон. У подальшому фото та відео збувала через месенджери.

Крім того, жінка завантажувала з Інтернет-ресурсів файли з інформацією, що відноситься до дитячої порнографії, які зберігала та продавала.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, у тому числі і за участі її сина.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

Двоє малолітніх дітей підозрюваної перебувають під тимчасовою опікою батька молодшої дитини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури