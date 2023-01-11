Шахраї намагаються збирати кошти, прикриваючись іменем очільника ГУР МО України Кирила Буданова

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не проводить збори коштів на сторонніх ресурсах та неверифікованих сторінках у соцмережах

На жаль, останнім часом збільшилася кількість випадків шахрайства. Зловмисники, прикриваючись іменем Головного управління розвідки МО України та начальником генерал-майором Кирилом Будановим особисто, спекулюють почуттями українців та проводять благодійні збори з метою власної наживи.

Нагадуємо, що ми працюємо лише із благодійними фондами та волонтерськими організаціями, які мають належну репутацію та історію діяльності. Просимо вас не перераховувати кошти невідомим «благодійникам» та довіряти тільки офіційним повідомленням.

Ми вдячні вам за підтримку, але разом з тим не хочемо, аби українці у цей непростий час стали об’єктом шахрайської схеми.

Слідкуйте лише за офіційними джерелами та перевіряйте інформацію.:

Головне управління розвідки Міністерства оборони України