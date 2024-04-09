Справа Суркісів проти Приватбанку: Верховний Суд прийняв рішення щодо касаційної скарги

Судді стали на бік державного банку.

Глова правління ПриватБанку Герхард Бьош подякував суду: “Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі – це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету Міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює нашу відданість цим цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах”.

В банку повідомили, що колегія суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду у складі судді-доповідача Петрова Є.В., суддів Грушицького А.І., Ігнатенка В.М., Литвиненко І.В, Олійник А.С. запобігла стягненню чималої суми з держбанку.

Справа «компаній Суркісів» розглядалася судами з 2017 року, з 2020 – у Верховному Суді.

Нагадаємо, ще в 2016 року під час націоналізації ПриватБанку гроші, розміщені компаніями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP) на депозитних рахунках кіпрської філії Банку, були включені до процедури bail-in, оскільки НБУ визнав родину Суркісів та їх компанії пов’язаними з банком особами. // Дзеркало тижня