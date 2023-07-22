Судитимуть колаборанта, який очолив структурний підрозділ в незаконному органі влади під час окупації смт Великий Бурлук
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт Великий Бурлук за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
Обвинувачений виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації, брав участь у нарадах, проводив збори аграріїв, здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади та організовував створення нових структурних підрозділів.
Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.
Досудове розслідування проводили слідчі відділення № 2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet