Судитимуть колишнього слідчого, обвинуваченого у привласненні речових доказів майже на ₴500 тис.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно експравоохоронця за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді слідчого територіального управління поліції Житомирщини, у березні 2023 року привласнив речовий доказ, вилучений ним у кримінальному провадженні.

Тоді, за підозрою у незаконному збуті наркотичних засобів, було затримано місцевого жителя та проведено у нього обшук. За результатами обшуку, слідчий вилучив готівку у різних національних валютах на загальну суму майже 500 тис. грн.

Щоб приховати свій злочин, підробив документ про те, що нібито передав кошти відповідальній особі. Хоча насправді речові докази привласнив. Не повернув їх власнику навіть після відмови судом у накладенні на них арешту.

Наразі фігурант звільнений з посади.

Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Житомирське управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури