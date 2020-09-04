Сумські поліцейські викрили шахрая, який розраховувався сувенірними банкнотами

По допомогу до правоохоронців Сумського відділу поліції звернулися продавці однієї з крамниць міста та розповіли, що стали жертвою шахрайської схеми.

З їх слів, покупець довго вибирав товар, а підійшовши до каси, розрахувався сувенірними банкнотами. Крім того, ще й отримав 700 гривень решти.

Черговою жертвою вигадливого шахрая став контролер на автомобільній стоянці. Схема та ж сама: чоловік заплатив сувенірними грошима, та отримав 950 гривень решти.

Встановити особу зловмисника вдалося завдяки камерам відеоспостереження. Ним виявився раніше судимий 49-річний житель с. Солідарне Сумського району. Правоохоронці встановили його причетність ще до 15 подібних афер.

Сам чоловік зізнається, що купував сувенірні гроші та за допомогою спеціальних фломастерів домальовував елементи, щоб вони були схожі на справжні.

Чоловіку вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. // Вартові еспресо