У Чернігові затримали жінку, яка намагалася зарізати знайому

Співробітники Чернігівського райуправління поліції з’ясували всі обставини події, зібрали речові докази та вилучили знаряддя злочину. Зловмисницю поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Пізно ввечері 18 листопада диспетчер екстреної медичної допомоги поінформував поліцію про щойно отриманий виклик. Лікарська бригада поїхала рятувати 33-річну чернігівку з численними ножовими пораненнями.

На місце події негайно виїхали поліцейські Чернігівського райуправління поліції.

Як встановили правоохоронці, до різанини причетна 19-річна знайома потерпілої. Нетвереза дівчина прийшла до товаришки додому та вчинила сварку, а потім схопила ніж і завдала ним жінці шість ударів у різні частини тіла. Потерпілу госпіталізували.

3 місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази. Зловмисницю затримано y порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий повідомив їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області