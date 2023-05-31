У Дніпрі правоохоронець та його спільник вимагали $200 тис. неіснуючого боргу, погрожуючи вбивством

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру заступнику начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра та його брату за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліцейського. Пізніше у домоволодінні сталася пожежа. В ній правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав 200 тис доларів США за нібито відшкодування збитків.

Залучивши свого брата, упродовж декількох місяців вони неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим.

У разі відмови, підозрювані погрожували посадити за ґрати або передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ, вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тис грн заробітної плати.

В ході обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, грошові кошти, документи, чорнові записи щодо доходів з майна, отриманого незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. А також – щодо накладення арешту на нерухоме майно в елітних житлових комплексах по всій території України.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність поліцейського до незаконного збагачення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими та оперативниками теруправління ДБР у місті Полтава.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора