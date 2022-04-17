У Харкові два злодія відповідатимуть за крадіжку в умовах воєнного стану

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 квітня 2022 року двоє чоловіків 24 та 29 років проникли до банку, розташованого у Слобідському районі м. Харкова, та викрали звідти комп’ютерну техніку.

Наразі мародерам повідомлено про підозру.

В порядку ст. 615 КПК України щодо підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура