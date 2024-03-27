У Хмельницькому зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення за серію розбійних нападів

Зловмисник, напавши на працівницю кав’ярні, забрав гроші з каси, а через два дні погрожував ножем ще й продавчині кондитерського магазину. Поліцейські розбійника вирахували та затримали. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Обидва розбійні напади підозрюваний вчинив у вечірній час. Так, 21 березня зловмисник зайшов до кав’ярні по вул. Козацькій. Приховуючи обличчя за допомогою одягу, зловмисник дістав ніж і, погрожуючи ним, почав вимагати у працівниці закладу гроші. Злякавшись, 22-річна дівчина дістала все, що було в касі, і віддала нападнику, який після цього покинув приміщення.

Другий напад чоловік вчинив через два дні. Цього разу він зайшов до одного з кондитерських магазинів міста з медичною маскою на обличчі. Коли ж зловмисник дістав ніж, 49-річна продавчиня не піддалася погрозам, натомість повідомила, що натисла тривожну кнопку охорони. Нападник утік.

Опрацювавши відео з камер спостереження та провівши ряд оперативно-розшукових заходів, уже наступного дня працівники кримінальної поліції встановили місце знаходження розбійника. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Одяг та ніж, які зловмисник заховав після скоєння злочинів, вилучили. Самого ж нападника затримали.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 35-річному чоловікові підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області