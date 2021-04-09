У Києві чоловіку повідомили про підозру у вчиненні 26 епізодів крадіжок з автомобілів

Вночі чоловік бив вікна автівок, забирав речі з салону та втікав. Під час одного з таких злочинів зловмисника затримали оперативники, а слідчі зібрали достатньо доказів щодо його причетності до аналогічних правопорушень.

На початку березня столичні оперативники під час відпрацювання Голосіївського району затримали чоловіка, який розбив скло у машині та викрав звідти речі.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова, у рамках досудового розслідування правоохоронці провели необхідні слідчі дії та встановили причетність затриманого до інших аналогічних правопорушень, скоєних з початку поточного року:

«Для вчинення злочинів чоловік приїжджав з іншого району столиці та діяв вночі. У дворах багатоповерхівок, розташованих поруч зі станцією метро, він розбивав вікна припаркованих авто, забирав з салону речі, після чого їхав до одного зі столичних ринків збувати викрадене майно. Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні двадцяти шести епізодів кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка».

Зловмисником виявився 36-річний уродженець Полтавської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

«Наразі досудове розслідування триває, чоловік перебуває під вартою. Ми відпрацьовуємо відео з камер спостереження, на яких зафіксовані факти вчинення крадіжок з авто на території Голосіївського району та причетність зловмисника до цих епізодів. За свої вчинки чоловіку загрожує від трьох до шести років позбавлення волі», — підсумував начальник відділення Артем Баранов.

Відділ комунікації поліції Києва