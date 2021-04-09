У Києві поліцейські затримали жінку за крадіжку гаманця у перехожої

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Особисту річ зловмисниця поцупила із сумки потерпілої. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час відпрацювання території Шевченківського району, працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку помітили жінку, яка біля торгового центру поцупила у перехожої гаманець із сумки.

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Співробітники поліції одразу зупинили її та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.
Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Віталій Отрудько, жінка скористалась моментом, коли киянка відволіклась та викрала у неї з сумки особисту річ:

«Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у крадійки гаманець, в якому знаходились 55 євро, 17 доларів США, 482 грн та банківські картки потерпілої. Правопорушницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримана – жителька Закарпатської області, 1989 року народження, раніше судима за скоєння крадіжок. Викрадене повернули власниці».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру, нині вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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