У Києві уродженцю Житомирщини повідомили про підозру за смертельне побиття товариша

Після розпиття алкогольних напоїв між товаришами виник конфлікт, під час якого один із них схопив стілець та почав бити ним іншого. Від отриманих травм потерпілий помер. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Валерія Лобановського він виявив мертвим свого знайомого. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі.

По прибуттю на місце події працівники поліції поспілкувались із заявником. Поліцейським він розповів, що напередодні нібито його товариш повернувся додому та повідомив, що його побили невідомі. Після цього вони лягли спати, а вранці чоловік не прокинувся.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Олег Волошин, поліцейські оглянули приміщення та на стінах і на речах заявника виявили сліди крові, а відтак під підозру потрапив й сам товариш:

«Під час спілкування із нами 34-річний уродженець Житомирщини постійно плутався у своїх показах. Згодом ми встановили причетність його до скоєного. Попередньо нам стало відомо, що під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один із них розбив зарядний пристрій. У результаті житомирянин схопив стілець та декілька разів вдарив свого товариша по голові та тулубу».

З місця події правоохоронці вилучили одяг нападника та фрагмент стільця, яким чоловік наносив удари, а самого фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, а слідчим Солом’янського управління поліції готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — додав Олег Волошин.

Відділ комунікації поліції Києва