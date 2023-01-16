У Києві повідомили про підозру чоловіку, який тяжко поранив рідного брата

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Під час з’ясування стосунків зловмисник двічі вдарив ножем у груди свого родича. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу, а правопорушника поліцейські затримали на місці скоєння злочину. Місцевому мешканцю загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на вулиці Алматинська вони виявили чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу для встановлення усіх обставин події.

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Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з молодшим братом:

«Чоловіки розпивали алкогольні напої у квартирі, після чого почали з’ясовувати стосунки. У якийсь момент зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив свого родича в груди. Після скоєного чоловік викликав «швидку», а сам залишився вдома».

Оперативні працівники затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1979 року народження, який раніше проблем із законом не мав. Також з місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази.

У 46-річного потерпілого медики діагностували два колото-різані поранення грудної клітини, одне з них — проникаюче. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — це умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі», — додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва

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