У Києві повідомили про підозру чоловіку, який тяжко поранив рідного брата

Під час з’ясування стосунків зловмисник двічі вдарив ножем у груди свого родича. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу, а правопорушника поліцейські затримали на місці скоєння злочину. Місцевому мешканцю загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на вулиці Алматинська вони виявили чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу для встановлення усіх обставин події.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з молодшим братом:

«Чоловіки розпивали алкогольні напої у квартирі, після чого почали з’ясовувати стосунки. У якийсь момент зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив свого родича в груди. Після скоєного чоловік викликав «швидку», а сам залишився вдома».

Оперативні працівники затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1979 року народження, який раніше проблем із законом не мав. Також з місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази.

У 46-річного потерпілого медики діагностували два колото-різані поранення грудної клітини, одне з них — проникаюче. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — це умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі», — додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва