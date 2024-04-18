У Києві затримали жінку, яка завдала тяжких поранень співмешканцю

Під час сварки зловмисниця нанесла кілька ударів кухонним ножем своєму цивільному чоловіку. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, а порушниці повідомлено про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що у під’їзді багатоквартирного будинку виявлено чоловіка з ножовим пораненням. На місце події одразу виїхали медики та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виникла сварка, в результаті якої жінка кухонним ножем нанесла декілька ударів чоловікові в різні частини тіла.

Потерпілого було негайно госпіталізовано до медичного закладу з проникаючими ранами шиї та пораненням міжреберних судин і легені. Як виявилось, зловмисниця вже притягувалась до відповідальності за аналогічний злочин відносно свого 54-річного співмешканця.

Поліцейські затримали 33-річну уродженку Одещини у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Фігурантці вже повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва