У Миколаєві в результаті вибуху у дворі приватного домоволодіння загинув 51-річний чоловік

Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Заводському районі надійшло до поліції сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство», як того вимагає процедура у подібних випадках, та ч. 1 ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Основні версії загибелі потерпілого — це самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами. Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них.

Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області