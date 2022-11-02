У Миколаєві директор підприємства привласнив бюджетні кошти під час реконструкції шкільного закладу

За вчинений злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у 2017 році ексдиректор департаменту міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі завідомо підроблених офіційних документів щодо виконання підрядних робіт, безпідставно перерахував бюджетні кошти на адресу підрядника за фактично їх невиконання. В свою чергу, 44 – річний директор підприємства заволодів близько пів мільйоном гривень міської ради під час виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації.

Внаслідок таких дій фігурант завдав збитків бюджету міста майже у пів мільйона гривень.

Співробітники слідчого управління ГУНП в Миколаївській області повідомили про підозру фігуранту за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 КК України «Службове підроблення».

Нині слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до Миколаївської обласної прокуратури м. Миколаєва, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області