У незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон викрито жительку Буковини

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянці за фактом організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України за підробленими документами (ч. 3 ст. 332, ст. 358 КК України).Також у виготовленні та використанні підробленого документа повідомлено про підозру військовозобов’язному якого жінка перевозила за кордон (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, мешканка Чернівців налагодила незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС під виглядом організації та забезпечення перевезень міжнародної гуманітарної допомоги. За грошову винагороду у сумі 2700 євро вона пообіцяла військовозобов’язаному забезпечити його внесення до системи «Шлях» за підробленими документами.

Отримавши вказану суму жінка передала громадянину недійсні документи про те що він задіяний для перевезення міжнародної гумдопомоги для задоволення потреб Збройних Сил України та супроводжувала його до пропускного пункту для проходження відповідної перевірки.

Осіб затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Назарі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області ДСР НП України та Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура