У Рівному 15-річного підлітка підозрюють у нападі і завдані ножових поранень жінці

Неповнолітнього жителя обласного центру затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рівненського районного управління поліції повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, близько дев’ятої ранку сьогодні, 31 липня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола один із двох невідомих напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.

Патрульні разом із поліцейськими роти поліції особливого призначення оперативно розшукали причетних до скоєного злочину у квартирі за місцем проживання. Ними виявилися двоє 15-річних братів-близнюків.

«Одна із версій скоєного — підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі, — повідомив начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба. — Брат затриманого поки що проходить як свідок. Обоє раніше в поле зору не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї. Жоден із батьків не здогадувався про їхні наміри».

Досудове розслідування триває за частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. У рамках кримінального провадження призначатимуться експертизи, зокрема й судова психолого-психіатрична.

Потерпілу, 42-річну рівнянку, із непроникаючими ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Відділ комунікації поліції Рівненської області